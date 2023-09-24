Hatay'da kontrolsüz yıkım ölüm getirdi: Hasarlı bina operatörün üstüne düştü!

Yayınlanma: 24.09.2023 - 20:05

Güncelleme: 24.09.2023 - 20:05

Deprem sonrası ağır hasarlı binaların kontrolsüz yıkımı felaket getirdi. Hatay Odabaşı Mahallesi'nde altında Nuri Restaurant'ın bulunduğu ağır hasarlı Süleyman Dağ Apartmanı, yıkım işlemi sırasında 3 vinç operatörünün üstüne çöktü. 8 katlı binanın altında kalan iki operatör yaralı olarak kurtarılırken, bir operatör ise yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet'e konuşan görgü tanığı Ali U.(19) "Yıkılma sesi duyduk, kısa süre sonra 'bina operatörlerin üstüne yıkıldı' bilgisi geldi. Çok yakın olduğumuz için hemen enkazın oraya gittik. Gittiğimizde sadece polis ekipleri vardı. Sonra AFAD ekibi geldi. İki kişi yaralı olarak çıkarıldı. Yaklaşık 15 dakika sonra da üçüncü kişinin cansız bedenine ulaşıldı" dedi.

Yıkılan binanın eski hali

"GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ"

Yaşanan facianın göz göre göre geldiğine dikkat çeken CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ise şunları söyledi:

"Depremin üzerinden 7.5 ay geçti, uyarılarımıza rağmen hem yıkım esnasında hem yıkım sonrasında iş güvenliği, işçi sağlığı ve halk sağlığı gibi önemli noktalara dikkat edilmiyor. Asbest tehlikesine zaten dikkat çekiyoruz ama bu toz bulutları aynı zamanda işçilerin de görüş alanlarını daraltıyor, böyle kazalar da maalesef kaçınılmaz oluyor. Yetkili mercilerden ve mülki idarelerden beklentimiz en azından bundan sonra mevzuata uygun kontrollü yıkımlar yapılması ve başka canların yitirilmesinin önlenmesidir"