Hatay'da korkutan deprem!

AFAD verilerine göre Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.12'de gerçekleşen depremin derinliği ise 16 kilometre olarak kaydedildi.

AA
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 08:02
Hatay'da korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.12'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 16 kilometre derinlikte oldu.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:


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