Hatay'da korkutan deprem!

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 08:02

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 08:04

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.12'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 16 kilometre derinlikte oldu.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde: