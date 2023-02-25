Hatay'da korkutan deprem!
AFAD verilerine göre Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.12'de gerçekleşen depremin derinliği ise 16 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.12'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 16 kilometre derinlikte oldu.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 25, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Samandağ (Hatay)
Tarih:2023-02-25
Saat:04:12:20 TSİ
Enlem:36.138 N
Boylam:35.922 E
Derinlik:16.05 km
Detay:https://t.co/Q5Uo6uSvhi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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