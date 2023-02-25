İmamoğlu, Hatay’da yıkılmayan binadaki güçlendirme modelini inceledi: Hasarlı binalara karbon yöntemi

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 04:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, art arda yaşanan deprem felaketleri sonrasında dün Mersin’i ziyaret etti. İmamoğlu burada “İstanbul başta olmak üzere tebdirleri hızla devreye koymalıyız” dedi.

İmamoğlu geçtiğimiz günlerde Antakya Sümerler Mahallesi Belediye Kooperatif Evleri’ni ziyaret etti. Üç deprem sonrası yıkılmayan 45 yıl önce yapılan binanın sırrının karbon elyaf yöntemiyle güçlendirilmesi olduğunu söyledi. İmamoğlu gazeteciler Mustafa Karaalioğlu ve Yusuf Ziya Cömert’e bu yöntemin İstanbul’da uygulanacağını açıkladı.

(İmamoğlu, Mersin’de gençlerle bir araya geldi.)



"BELEDİYE ÖDEYECEK"

İmamoğlu, “25 yıl kentsel dönüşüm açısından boşa harcandı. Bu hızla devam edilirse de 100 yılda tamamlanır. O yüzden İstanbul’da olası bir depremde yıkılacağı kesin olan binalarda insanlarımızı kaybetmemek için acilen karbon elyaf yöntemiyle koruma sistemine geçiyoruz” dedi.

İmamoğlu, maliyetli olan bu yöntemin nasıl karşılanacağını da şu sözlerle anlattı: “Güçlendirme bedelini belediye olarak biz ödeyeceğiz, İstanbullular da bunu üç yıla yayılan taksitlerle geri ödeyecekler. Böylelikle dayanıksız binaların en azından ayakta kalmasını ve ölüm riskinin azalmasını sağlayacağız.”

"MÜHENDİSLİK İŞİ"

Projenin mühendisi Prof. Dr. Güney Özcebe, “Antakya’da biz betonarme işini yerel müteahhitlerle karbon uygulamasını ise İstanbul’dan gelen özel ekiplerle yaptık” dedi.

Özcebe sözlerine şöyle devam etti: “Burada yapılan binanın içerisinde taşıyıcı olmayan duvarları taşıyıcı sisteme dahil etmek. Bu bir mühendislik işidir. Tutup da binaya iki tane çapraz eleman koyup kolonları da deli bağlar gibi sarıp binayı güçlü hale getiremeyiz. Bu uygulama her binada olmaz. Bu sadece özel türde binalara yöneliktir. Bunu tutup da okul binasında yapmanıza gerek yok. Bu sadece bir perde duvar eksikliğini bu yolla kapatma yöntemidir.”

(İşte 45 yıllık o bina)



KARBON ELYAF YÖNTEMİ NEDİR?

Karbon elyaf, metallere oranla, gerilmeye karşı çok daha sağlam, mukavemeti yüksek ve hafif bir malzeme. Yüzde 95’ten fazlası karbon atomlarından oluşan, insan saçından daha ince filamentler halinde hazırlanıyor. Uygulanacak malzeme, iplikler şeklinde üretiliyor. Ardından bu iplikler dokunarak 1 mm’den daha ince kumaş haline getiriliyor. Karbon fiberin yapısı, çelikten 5 kat daha hafif olmasına rağmen, gerilmeye karşı çelikten daha dayanıklı olarak biliniyor. İplik yumuşaklığında olan lifler kolayca istenilen şekle getiriliyor. Kolon, kiriş gibi uygulama yapılan yüzeylere epoksi reçine ile yapıştırılıyor. Bu yöntemin uygulandığı depreme dayanıksız binaların ayakta kaldığı ve ölümle sonuçlanan vakaların önlendiği belirtiliyor.

CUMHURİYET YAZMIŞTI

20 Şubat’ta yazarımız Barış Terkoğlu, Antakya’daki Sümerler Mahallesi Belediye Kooperatif Evleri’nin karbon elyaf yöntemiyle nasıl ayakta kaldığını detaylarıyla yazmıştı. Haberi “Bilim yaşattı” başlığı ile birinci sayfamızdan duyurmuştuk.