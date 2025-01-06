Hatay'da kuduz alarmı: Bir mahalle karantinaya alındı

Yayınlanma: 06.01.2025 - 19:13

Güncelleme: 06.01.2025 - 19:13

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşanan kuduz vakası, bir mahallenin karantinaya alınmasına neden oldu. İki kişiyi ısıran ve ardından ölen bir köpekte kuduz tespit edilmesi, bölge sakinlerinde tedirginlik yarattı.

Kuduz tespiti sonrası mahalle, "Kuduz Riskli Alan" ilan edilerek karantinaya alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarına "kuduz risk bölgesi" yazılı tabelalar astı.

Köpeğin ısırdığı iki kişi kuduz aşısı yapılarak tedavi altına alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ilgili aile hekimi tarafından düzenli takip edilen kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.