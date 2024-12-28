Adıyaman'da bir köyde kuduz alarmı... Karantinaya alındı!

Besni ilçesinde 7 yaşındaki A.U. okul dönüşü sahipsiz köpek tarafından saldırıya uğradı. Köpekte kuduza rastlanması üzerine köy 6 ay süreyle karantinaya alındı.

Adıyaman'da bir köyde kuduz alarmı... Karantinaya alındı!
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AA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 10:31

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Toklu köyünde A.U. (7) adlı çocuğua, 25 Aralık'ta saldıran sahipsiz köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Köyün girişine "Dikkat! Bu köyde kuduz hastalığı vardır" tabelası asıldı.

6 ay karantinaya alınan köyün muhtarı Mehmet Yaşar, okuldan dönen A.U.'ya saldıran köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığını belirtti.

Yaşar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin köydeki hayvanlara aşı yaptığını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Okuldan dönen 7 yaşındaki A.U., 25 Aralık'ta sahipsiz köpeğin saldırısına uğramış, yaralanan çocuk Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun tedavisi burada sürüyor.


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