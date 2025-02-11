Hatay'da kuş gribi alarmı... Mahalle karantinaya alındı!

Merkez Antakya ilçesine bağlı Paşaköy Mahallesi, kuş gribi tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Kuş gribinin belirlendiği kümeslerdeki 338 kanatlı hayvan itlaf edildi.

Hatay'da kuş gribi alarmı... Mahalle karantinaya alındı!
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AA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 15:43

Hatay Valiliği'nden alınan bilgiye göre, Paşaköy Mahallesi'nde kümesi bulunan Abdullah Duman'ın, hayvanlarında hastalık gördüğüyle ilgili başvurusu üzerine ekipler inceleme yaptı.

Mahallede kümeslerdeki kanatlı hayvanlardan alınan numuneler, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi ve sonuçlar pozitif çıktı.

Kuş gribi tespit edilen Paşaköy Mahallesi'ndeki farklı kümeslerde bulunan 338 kanatlı hayvan, ekiplerce toplanarak itlaf edildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antakya Belediyesine hastalıkla ilgili bildirim yapıldıktan sonra, mahalle giriş ve çıkışlarına karantina uygulamasıyla ilgili uyarı tabelaları asıldı.

Kümes sahibi Abdullah Duman, hayvanlarının ölmesi üzerine konuyu yetkililere bildirdiğini söyledi. Tahlillerin sonucunda hayvanlarında kuş gribi görüldüğünü belirten Duman, hastalıklı hayvanların çukur açılarak kireçle gömüldüğünü kaydetti.


Etiketler: #hatay #hayvan #Karantina #kuş gribi

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