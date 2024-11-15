Hatay'da lastik deposunda korkutan yangın!
Hatay'ın Payas ilçesinde bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Karşı Mahallesi'nde, bir lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Hasara yol açan yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.
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