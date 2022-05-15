Hatay’da misket büyüklüğünde dolu yağdı

Hatay’ın Erzin ilçesinde misket büyüklüğünde yağan dolu tarım alanlarına zarar verdi.

İHA
15 Mayıs 2022 Pazar, 09:39
Hatay’da misket büyüklüğünde dolu yağdı
Abone Ol google-news

Hatay'ın Erzin ilçesi, Kuyuluk Mahallesi'nde sabah saatlerinde birden dolu yağışı başladı.

Misket büyüklüğündeki dolu yağışı görenleri hayrete düşürürken tarım alanlarına da zarar verdi. Yaklaşık 5 dakika yağan dolu daha sonra yerini yağmura bıraktı. 



hatay yağmur dolu yağışı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler