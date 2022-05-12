Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Yağmur geliyor

12 Mayıs 2022 Perşembe, 09:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Malatya dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Mersin'in kuzeyi, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye'nin kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Akdeniz'in doğusunda beklenen yağışların öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye'nin kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, ani sel ve lokal su baskını, trafikte aksamalar, yağış anında kuvvetli ve hamleli rüzgar vb.)dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.