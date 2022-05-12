Zam yağmuru akaryakıt satışlarını da etkiledi

12 Mayıs 2022 Perşembe, 02:00

Akaryakıt dağıtım şirketlerince kurulan Petrol Sanayi Derneği (PETDER) sektörel verileri yayınlıyor.

PETDER üyesi olan ve olmayan şirketlere ait akaryakıt satışları verisi, satışlardaki düşüşü ortaya koydu. Derneğin 1 ay geriden açıkladığı mart verilerine göre, uzun yıllar ardından akaryakıt satışında ilk kez düşüş yaşandı. Aylık miktar karşılaştırma tablosuna göre, toplam motorin satışı Mart 2021’de 2.5 milyon metreküptü. Mart 2022’de ise 2.3 milyon metreküpe düştü. Otogaz LPG satışı Mart 2021’de 236 bin 57 tondu. Mart 2022’de ise 214 bin 779 tona indi. Toplam benzin satışında ise çok az miktarda artış yaşandı. Mart 2021’de toplam benzin satışı 274 bin 79 metreküptü. Mart 2022’de 277 bin 40 tona yükseldi. Üstelik Mart 2021’de pandemi nedeniyle alınan önlemler devredeydi. Araç kullanımı da kısıtlıydı. Dolayısıyla akaryakıt satışı da düşüktü. Buna karşın bu yılki satışların geçen yılın da gerisine düşmesi dikkat çekti.

LPG YERİNE BENZİN

Pandemi öncesine bakıldığında ise bir yıl öncesiyle karşılaştırıldığında satışların büyük oranda arttığı görülüyor. PETDER’in verilerine göre, örneğin Ocak 2019’da 229 bin 266 metreküp olan benzin satışı Ocak 2020’de yüzde 6.46 artışla 244 bin 66 metreküpe çıkmıştı. Ocak 2019’da 1.8 milyon metreküp olan motorin satışı Ocak 2020’de yüzde 8.91 artışla 2.1 milyon metreküpe, Ocak 2019’da 236 bin 114 ton olan otogaz LPG satışı da yüzde 11.41 artışla Ocak 2020’de 263 bin 48 tona yükselmişti. Bu arada Mart 2022’deki LPG satışlarının Ocak 2020’deki LPG satışlarının altına inmesi de dikkat çekti. Bunda fiyatlamada LPG’nin avantajının ortadan kalkması da etkili oldu. Yurttaş artan LPG fiyatları nedeniyle benzin kullanmayı tercih ediyor.