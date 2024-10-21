Hatay'da motosiklet devrildi: Ölü ve yaralı var!
Samandağ ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Hatay'da Çevlik-Arsuz kara yolunun Kapısuyu mevkiinde Seyit Ali Doğru'nun kullandığı 31 ASR 856 plakalı motosiklet, devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosikletteki Deniz Doğru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan Seyit Ali Doğru'yu Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doğru'nun cenazesi, Yenimahalle Asri Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Etiketler: #hatay #kaza #motosiklet #Samandağ
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