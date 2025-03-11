Hatay'da motosikletle yarış yapanlara ceza yağdı!

Dörtyol ilçesinde otoyolda motosikletle yarış yaptıkları belirlenen 10 kişiye 287 bin 170 lira ceza uygulandı. İki motosikleti trafikten men edilirken, yarışı organize ettikleri öne sürülen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay'da motosikletle yarış yapanlara ceza yağdı!
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AA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 14:11

Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolda yarıştıkları tespit edilen motosikletlilere yönelik çalışma yaptı.

Kimlikleri belirlenen 10 sürücüye 287 bin 170 lira ceza kesen ekipler, 2 motosikleti trafikten men etti. Yarışı organize ettikleri öne sürülen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #ceza #motosiklet #sürücü #hatay

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