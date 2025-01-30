Şase ve motor numaraları kazınmış motosikletlere el konuldu
Kırşehir’in Mucur ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde şase ve motor numaraları kazınmış 8 motosiklete el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; motosikletlerin karıştığı suçları azaltmak ve motosiklet hırsızlığını önlemek amacıyla uygulama gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüleri uyarılırken şase ve motor numaraları kazınmış 8 motosiklet tespit edildi.
El konulan motosikletler gerçek şase ve motor numaralarının belirlenmesi amacıyla Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi.
Sürücüler M.C., Ö.H., F.U., H.K., H.T. ve İ.A. hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı.
Etiketler: #Kırşehir #motosiklet #motor
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