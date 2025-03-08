Hatay'da öğrencilere sevap metre dağıtıldı

Yayınlanma: 08.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.03.2025 - 08:10

Kırıkhan Hurşit Uzel İmam Hatip Ortaokulu’nda dağıtılan sevap metrede öğrencinin namaz kılması, Kuran okuması, salavat çekmesi, dua etmesi ve sadaka vermesinin ölçülmek istendiği gözlendi.

TÖB-SEN Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Serkan Bebek, “Okullarımız sadece Sünni öğrencilerden oluşan bir yer değil. Siz mesela farklı mezhep ve inançtan yer alan öğrencilerimize onların kutsal kabul ettikleri ibadet ya da yaşayışlarla alakalı bu etkinlikleri yapmıyorsanız bu ayrımcılıktır yok saymaktır. Mesela ramazanda oruç tutmayan farklı mezhep ya da inançtan bir öğrenciye bu durumu nasıl açıklayacaksınız? Sen günahkârsın mı diyeceksiniz?” dedi.