Hatay'da orman yangını!

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan zeytinlik alanda yangın çıktı. Kısa sürede ormana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 02.08.2023 - 17:19
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Hatay'ın merkeze bağlı Anayazı Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplere itfaiye ekipleri de destek verdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin havadan ve karadan 45 dakikalık müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.


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