Son Dakika: İstanbul Bayrampaşa'daki iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Yayınlanma: 02.08.2023 - 10:21

Güncelleme: 02.08.2023 - 14:57

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde saat 09.30 sıralarında Şehit Sadullah Balkan Sokak'ta bulunan 4 katlı iş merkezinin bodrum katında bulunan ve reklam panosu yapıldığı belirtilen bir iş yerinde çıktı.

Çıkış nedeni bilinmeyen yangın bir anda büyüdü. 9 kişinin mahsur kaldığı yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu 9 kişi kurtarıldı.

Kurtarılanlara ve itfaiyecilere ilk müdahale olay yerindeki ambulanslarda yapıldı.

Bodrum kattaki duman tahliyesi sürerken itfaiyenin de yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi sürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan çıkan yangına ilişkin İstanbul Valiliği yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "02.08.2023 tarihinde saat 09.49’da Bayrampaşa İlçesi Yıldırım Mahallesi’nde bulunan 5 katlı iş yerinde yangın çıkmıştır. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilerek yangına müdahale edilmiş olup yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Yangın sırasında dumandan etkilenen 9 işçi ve 7 itfaiye eri çevrede bulunan hastanelere sevk edilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

SÖNDÜRÜLDÜ

Bölgede yoğun dumana neden olan yangın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.