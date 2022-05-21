Hatay'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:23
Hatay'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Hatay'ın Arsuz ilçesinin Karagöz Mahallesi'nde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye arazöz, su tankı ve personel sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Fotoğraf: Arşiv


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