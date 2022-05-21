Hatay'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hatay'ın Arsuz ilçesinin Karagöz Mahallesi'nde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye arazöz, su tankı ve personel sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Fotoğraf: Arşiv
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