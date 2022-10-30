Hatay'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Hatay'ın Erzin ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
D-817 Kara yolu Gözene mevkiinde, 29 Ekim Cumartesi saat 11.00 sıralarında; Osmaniye'den, İskenderun yönünde ilerleyen Mustafa Akten (24) yönetimindeki 60 NN 123 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole devrildi.
ARAÇTA SIKIŞTILAR
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Akten, Burcu Salman (21) ve Ünzile Tülücü (21), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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