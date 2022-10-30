Kamyona çarpan otomobil kanala düştü: 1'i ağır 4 yaralı
Bursa'da kamyona çarpan otomobil, takla atarak yağmur suyu kanalına düştü. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Bursa- Ankara kara yolu üzeri Kestel ilçesi Turanköy Mahallesi mevkinde, 30 Ekim Pazar saat 10.00 sıralarında; seyir halinde olan Yusuf A. (21) yönetimindeki 16 Y 9495 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Fatih K. (40) yönetimindeki 16 AYM 052 plakalı kamyona çarptı.
TAKLA ATTI, YAĞMUR SUYU KANALINA DÜŞTÜ
Çarpmanın etkisiyle otomobil, takla atarak yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Ters dönen otomobildeki Yusuf A., arkadaşları Bahadır Y. (22), Enes K. (20) ve Batuhan K. (21) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Batuhan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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