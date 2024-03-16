Hatay'da otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarptı: 1 yurttaş hayatını kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde, otomobilin iki yaya çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 09:40
Hatay'da otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarptı: 1 yurttaş hayatını kaybetti
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Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ACM 877 plakalı otomobil, Antakya çevre yolu Gülderen kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Okan İ. ile ismi öğrenilemeyen bir kişiye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Okan İ'nin öldüğünü diğer yayanın ise hafif şekilde yaralandığını tespit etti.

Yaralı, ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


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