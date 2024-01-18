Hatay'da sağanağın neden olduğu su baskınları depremzedeleri isyan ettirdi: Çile ne zaman bitecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 18.01.2024 - 03:00

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’da birçok sorunla uğraşan depremzedeleri yine yağmur vurdu. Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde son günlerde etkili olan sağanak sonucu çadırlar, konteynerler ve yollar ile tarım arazileri sular altında kaldı. Elektrik kesintileri yaşanırken, su basan yollar nedeniyle depremzedeler birçok bölgede mahsur kaldı.

Samandağ’da yaşayan Sedef Uysal yaşadıklarını Cumhuriyet’e şu ifadelerle anlattı: “Kendi çabamızla yaratmaya çalıştığımız yaşam alanları sular altında. Destek istedik ama yardım için sıraya yazıldığımız yanıtını aldık. Olmayan altyapının sonucunu görüyorsunuz. Deprem bölgesinde hayatın yaşanılır hangi noktası kaldı?”

‘SORUMLULAR SESSİZ’

Antakya’da yaşayan ve depremden önce de altyapıdan kaynaklı su baskınları olduğunu söyleyen Sergen Susam ise “Konteyner kentlerin gelişigüzel ve hiçbir bilimsel veriden yararlanmadan yapılması bizi yöneten zihniyetin ne kadar iş bilmez olduğunu gösteriyor” dedi. Susam, “Kış bağıra bağıra gelirken hiçbir şey yapmayanlar maalesef sessizliğini koruyor. Bu halk daha ne kadar çile çekecek?” ifadelerini kullandı.