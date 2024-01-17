Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

İHA
Yayınlanma: 17.01.2024 - 20:48
Hatay'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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Reyhanlı ilçesinde Terzihöyük Mahallesi’nde sulama kanalında bir şahıs olduğunu fark eden bölgede görevli askerler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedeni, Hatay Büyükşehir Belediyesi sualtı arama ve kurtarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınarak sudan çıkarıldı.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Sulama kanalında çıkarılan ceset, olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. Ceset olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Üzerinden herhangi bir belge çıkmayan şahsın kimliği yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.


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