Hatayspor Türkiye Kupası'nda tur atladı: Volkan Demirel'den galibiyet açıklaması!

Hatayspor, Türkiye Kupası 5. turunda karşılaştığı Sakaryaspor'u 5-1 mağlup ederek bir üst tura çıkan takım oldu. Maçın ardından konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Ligde bu hafta Kasımpaşa ile çok önemli maçımız var. Hem o maç öncesi moral oldu hem de oyuncuların öz güveninin biraz daha arttığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

AA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 20:36
Hatayspor Türkiye Kupası'nda tur atladı: Volkan Demirel'den galibiyet açıklaması!
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig temsilcisi Sakaryaspor'u 5-1 yenerek son 16 turuna yükselen Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, farklı galibiyetin takımın moral ve öz güvenini artırdığını belirtti.

Demirel, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun süredir 3 puan alamamalarının oyuncularda baskı oluşturduğunu dile getirdi. Demirel, "Bizim adımıza güzel maç oldu. Sakaryaspor'a da bundan sonraki sezonda başarılar diliyorum" dedi.

"KASIMPAŞA MAÇI ÖNCESİ MORAL OLDU"

Demirel, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedeflerinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Bizim her zaman hedeflerimiz var ama hedefimiz kupayı almak vesaire değil. Maç maç bakıyoruz. Bugün güzel bir galibiyetle kazandık. Şimdi önümüzdeki turda kimin çıkacağını bekleyeceğiz. Ligde bu hafta Kasımpaşa ile çok önemli maçımız var. Hem o maç öncesi moral oldu hem de oyuncuların öz güveninin biraz daha arttığını düşünüyorum. Bu maç bizim adımıza çok artı şeyler getirdi."


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