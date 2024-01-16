CHP Hatay Aday Adaylarından ortak açıklama: 'Dayatmaları kabul etmeyeceğiz'

Yayınlanma: 16.01.2024 - 17:56

Güncelleme: 16.01.2024 - 17:56

CHP Hatay aday adayları, aday belirleme sürecinde yaşananları eleştirerek, Hatay halkının iradesinin yok sayıldığını belirtti.

Açıklamada, Hatay halkının eğitim ve bilinç seviyesinin yüksek olduğu, laik ve demokratik değerlere bağlı olduğu, ayrımcılığa ve dayatmalara müsamaha göstermeyeceği ifade edildi. Aday adayları, Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesinin, Hatay'ın yaralarını derinleştireceğini ve değişime olan inancı zayıflatacağını vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için "Alternatif bulamadık" ifadesinin de rencide edici bulunduğu belirtilen açıklamada “Aday adayları arasında bulunan, biri bir dönem, diğeri iki dönem TBMM’de halkını temsil etmiş iki milletvekilini, dört dönem boyunca Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nı yöneten bir başkanı, Hatay Barosu’nu iki dönem yöneten bir başkanı ve uluslararası arenada yönettiği şirketleri dünya çapında bir marka yapan bir işadamını, destekçilerini ve halkı ciddi bir şekilde rencide etmiştir” denildi.

"Hatay halkının iradesini yok sayan dayatmaları kabul etmeyeceğimizi beyan ediyor; CHP'nin yetkili kurullarınca verilen kararın ne kadar doğru olduğunun değerlendirmesini kıymetli halkımızın takdirine bırakıyoruz" denilen açıklamada süreçteki hatalar nedeniyle CHP'den kitlesel kopuşların yaşanabileceği ifade edilirken Hatay halkının çağrılarına kulak verilmesi çağrısında bulunuldu.