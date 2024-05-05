Sahile vuran ceset, ‘seçmen kağıdı’ndan teşhis edildi

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu. Polis ekipleri, bölgede yaptıkları aramada buldukları çantadaki seçmen kağıdından yola çıkarak cesedin Saadet Yürektürk’e (58) ait olduğunu belirledi.

DHA
Yayınlanma: 05.05.2024 - 08:32
Sahile vuran ceset, ‘seçmen kağıdı’ndan teşhis edildi
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Kilimli ilçesi Aslankayası Tüneli mevkisinde sahilde bugün öğle saatlerinde kadın cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, bilgi verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan kadının son 12 saat içinde öldüğü tespit edildi.

Polis ekipleri, sahilde yaptıkları aramada, bir kadın çantası ve içinde Saadet Yürektürk’e ait ‘seçmen kağıdı’ buldu.

Polis Yürektürk’ün ailesine ulaştı. Saadet Yürektürk’ün eşi ve oğlu olay yerine gelerek cesedi teşhis etti. Yürektürk’ün eşi ve oğlunu ekipler teselli etmeye çalıştı. 

Saadet Yürektürk’ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, Saadet Yürektürk’ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


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