Hatay'da sazlık yangını!
Erzin ilçesinde sazlıkta çıkan yangın, itfaiyenin gece boyunca süren müdahalesi ile söndürüldü.
Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Burnaz sahili yakınındaki sazlıkta gece yarısı çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Deniz kenarındaki sazlıktan yükselen alevlere, itfaiye ekipleri farklı noktalardan müdahale etti.
Gece boyunca süren çalışma sonucu yangın, saat 05.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışması ile alevler tamamen söndürülürken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
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