Antalya'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!
Kemer ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü belirtildi.
Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.
Etiketler: #Antalya #Kemer #ormanlık alan #Yangın
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