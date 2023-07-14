Hatay'da su yok, sorun çok!

Yayınlanma: 14.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.07.2023 - 03:00

Hatay’da büyük yıkım yaratan deprem, su şebekesinde de ağır tahribata neden oldu. Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen su sorunu sürerken yurttaşlar içme suyu ihtiyacını ya hazır su alarak ya da yaklaşık 40 derece sıcağın altında su kuyruğuna girerek karşılamaya çalışıyor.

(Sevdar Yılmaz)



Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz, “Sorun kendi öz kaynaklarımızla çözülmeli. Şebeke suyu içilemiyor, kullanılamıyor. Yardımlar da azaldı, sorun geçici olarak hazır su ile çözüldüğünde de pet şişelerden büyük çöplük oluşuyor” dedi.

Şebekedeki sorunun bir an önce çözülmesi çağrısında bulunan Dr. Yılmaz, “Şu an AFAD su temini yapıyor ama yeterli değil. Su sorunu, birçok sağlık sorununu da tetikliyor” ifadelerini kullandı.