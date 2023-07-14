Hatay'da su yok, sorun çok!

Hatay’da su sorunu büyüyor. Suya ulaşmak için kilometrelerce yürüyüp 40 dereceyi bulan sıcağın altında saatlerce bekleyen yurttaşlar çözüm istiyor.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 14.07.2023 - 03:00
Hatay'da su yok, sorun çok!
Abone Ol google-news

Hatay’da büyük yıkım yaratan deprem, su şebekesinde de ağır tahribata neden oldu. Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen su sorunu sürerken yurttaşlar içme suyu ihtiyacını ya hazır su alarak ya da yaklaşık 40 derece sıcağın altında su kuyruğuna girerek karşılamaya çalışıyor. 

(Sevdar Yılmaz)

Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz, “Sorun kendi öz kaynaklarımızla çözülmeli. Şebeke suyu içilemiyor, kullanılamıyor. Yardımlar da azaldı, sorun geçici olarak hazır su ile çözüldüğünde de pet şişelerden büyük çöplük oluşuyor” dedi.

Şebekedeki sorunun bir an önce çözülmesi çağrısında bulunan Dr. Yılmaz, “Şu an AFAD su temini yapıyor ama yeterli değil. Su sorunu, birçok sağlık sorununu da tetikliyor” ifadelerini kullandı.


Sevdar Yılmaz hatay deprem içme suyu

İlgili Haberler

İhale ‘sabıkalıya’ emanet: Yaptığı geçitte sekiz kişinin can verdiği şirket, deprem kenti Hatay’da konut dikecek

İhale ‘sabıkalıya’ emanet: Yaptığı geçitte sekiz kişinin can verdiği şirket, deprem kenti Hatay’da konut dikecek
Erkan Baş'tan Hatay'da 'Can Atalay' protestosu: Öyle ama böyle mutlaka çıkacak

Erkan Baş'tan Hatay'da 'Can Atalay' protestosu: Öyle ama böyle mutlaka çıkacak
Volkan Demirel: 'Ayakta dimdik duran bir Hatayspor var'

Volkan Demirel: 'Ayakta dimdik duran bir Hatayspor var'

En Çok Okunan Haberler