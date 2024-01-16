Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Hatay’daki projesine onay çıktı: Zeytinliklere kıyacaklar!
Hatay’da yapılması planlanan toplam 42 kilometre uzunluğundaki otoyol projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onay verildi. Bölgede bulunan 225 bin 565 ağaç tehdit altında.
AKP iktidarı “yol çalışmaları” adı altında Türkiye’nin birçok güzelliğini yok etmeye devam ediyor. Geçen günlerde İstanbul’un nefes ve su kaynağı olan Kuzey Ormanları’nda yapılacak 120 kilometrelik Gebze-Çatalca demiryolu projesi duyurulmuşken şimdi de Hatay’da bir projeye onay verildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nın açıklamasına göre “İskenderun-Hatay Otoyolu” projesi yedi kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 42 km uzunluğunda düzenlendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sisteminde yer alan bilgiye göre orman, tarım arazisi, sulama alanı ve zeytinliklerden geçecek projeye “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” denildi. Zeytinliklerin geçeceği yerler için Zeytinlik kanunu kapsamında gerekli izinler alınacağı açıklandı.
BAKANLIK SAYIYI ARTIRDI!
Projenin ÇED dosyasındaki bilgilere göre, proje kapsamında kesilecek olan ağaç sayısı 50 bin olarak belirlendi.
Ancak, proje toplantısında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın projeye verdiği görüşte, “Kesilecek ağaç sayısının 50 bin adet olarak belirtildiği, ancak mahallinde yaptırılan inceleme neticesinde 225 bin 565 adet ağaç kesileceği tespit edildiğinden bu kısmın yeniden düzenlenmesi, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü’nün belirteceği her tür önlemin alınması, Orman Kanunu kapsamında yapılacak izin taleplerinde herhangi bir hak getirmemesi, izin yerine geçmemesi, izin süreçlerinde izin taleplerinin yeniden değerlendirmeye tabi tutulması kaydıyla genel müdürlüğümüzce sakınca bulunmamaktadır” denildi.
Bakanlığın bu görüşünün
ardından yeniden düzenlenen
ÇED raporunda ise bir ağaç
sayısı belirtilmeden, “Proje
güzergâhı boyunca orman sayılan
alanlardan geçilen bölümlerde
kesilecek net ağaç sayısı, mevzuat
uyarınca kati proje aşamasında
gerçekleştirilecek hektardaki
servet hesaplamalarından sonra
belirlenecektir” ifadeleri
kullanıldı.
İHALEYİ ALAN DA
ÇOK TANIDIK
Projenin ihalesini EMAY Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi aldı. Yüklenici olarak projeyi yapacak olan şirket, Hamdi Aydın isimli iş insanına ait.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki AKP’liler, Peru’daki bir restoranda iş insanlarını ağırlamıştı. Bu yemeğe Aydın da katılmıştı. Ayrıca, eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’ın eşi Meral Turhan’ın EMAY şirketinde çalışması da kamuoyunda duyulmuştu.
Aydın
o dönemlerde yol geçecek başka
otoyol güzergâhlarından 405 dönüm
arazi almasıyla gündemine gelmişti.
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