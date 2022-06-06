İzmir'de orman yangını

06 Haziran 2022 Pazartesi, 20:51

Balçova ilçesi Teleferik yakınlarında saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen sebeple orman yangını çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 10 arazöz, 5 su tankeri, 2 helikopter ve yangın söndürme uçakları sevk edildi.

Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

Ekipler yangına 30 arazöz, 14 su tankeri, 5 dozer ile karadan, helikopter ve tanker uçaklar ile de havadan müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren mücadelenin ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarına geçildiği öğrenildi.