İzmir'de orman yangını
İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 3 saat sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.
Balçova ilçesi Teleferik yakınlarında saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen sebeple orman yangını çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 10 arazöz, 5 su tankeri, 2 helikopter ve yangın söndürme uçakları sevk edildi.
Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.
Ekipler yangına 30 arazöz, 14 su tankeri, 5 dozer ile karadan, helikopter ve tanker uçaklar ile de havadan müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren mücadelenin ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarına geçildiği öğrenildi.
Video Haberler
- 'Altta kalanın canı çıksın' diyor!
- 'Türkiye birden büyüktür'
- 'Tekerlek dönmüyor, tabana kuvvet'
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- Emekli madenci cebindeki son parayı TBMM’ye gönderdi
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'
- Gezi tutuklularından mesaj var
- Okulda dansöz oynattılar!
- Bitez'deki orman yangını kontrol altına alındı
- Asker eğlencesinde yolu kapatıp meşale yaktılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Okulda dansöz oynattılar!
- Otobüsteki tacizciden pişkin savunma
- Sendikalardan Erdoğan'a sert tepki
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- Kapalı toplantıda itiraf üstüne itiraf!
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- AKP'nin oyu erimeye devam ediyor
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi