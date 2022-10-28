Hatay'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tefecilere yönelik yapılan operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçlarını önlemeye ve şüphelilerini tespit etmeye yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda ilçede bulunan 5 ikamet ve 3 işyerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
MATERYALLERE EL KONULDU
Operasyonda; 2 senet, 1 borç bilgisi içeren not defteri, 3 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili S.D., Ö.D., M.B., B.K. ile M.B. yakalanarak, gözaltına alındı.
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