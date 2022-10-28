Hatay'da tefeci operasyonu: 5 gözaltı

28 Ekim 2022 Cuma, 09:50

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçlarını önlemeye ve şüphelilerini tespit etmeye yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda ilçede bulunan 5 ikamet ve 3 işyerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MATERYALLERE EL KONULDU

Operasyonda; 2 senet, 1 borç bilgisi içeren not defteri, 3 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili S.D., Ö.D., M.B., B.K. ile M.B. yakalanarak, gözaltına alındı.