İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'tefeci' sorusu

21 Ekim 2022 Cuma, 07:00

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, 'son dönemde artan tefecilik suçlarını ve ekonomik nedenlerini' TBMM gündemine taşıdı. Sümer, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle yurttaşların para ihtiyacını gidermek için tefecilere yönelmesine ve tefecilik suçlarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

'YURTTAŞ TEFECİNİN ELİNE DÜŞTÜ'

“Saray iktidarı ülkeyi öyle bir duruma getirdi ki vatandaş para bulmak için her yolu deniyor. Bankalardan sicili bozuk olduğu için ihtiyaç kredisi dahi kullanamayan yurttaşlar çareyi tefecilerden para bularak çözmeye çalışıyor. Bu durum toplum içerisinde daha büyük sorunların ortaya çıkmasına neden oluyor. Milletin lüks bir gideri olmadığı halde masraf kalemi her geçen gün artıyor. Ekonominin adli vakalara nasıl evrildiğinin bir örneğini yaşıyoruz."

'25 MİLYON KİŞİ İCRALIK'

Sümer, 25 milyon yurttaşın icralık olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Her dört kişiden biri borcunu ödeyemiyor. İcra iflas dosyalarının patlaması, muhtarlıkların tebligatlarla dolmasına neden oldu. Ekonomik anlamda sorun yaşayan halk, ‘Nasıl olsa ödeyemeyeceğim’ diyerek tebligatlarını almaya dahi gitmiyor."

Sümer, İçişler Bakanı Süleyman Soylu’ya; “Son iki sene içerisinde alacak-verecek ilişkisi nedeniyle kayıt altına alınan kaç adli yaka gerçekleşmiştir? Bu olaydaki ölüm ve yaralanma sayısı nedir? Son iki sene içerisinde yapılan operasyonlarda kaç ‘tefeciye’ adli işlem başlatılmıştır? Son iki sene içerisinde Tefeciye olan borcunu ödeyemediği için tehdit edildiği iddiası ile kaç kişi karakollara başvuruda bulunmuştur? Özellikle nakit sıkıntısı yüzünden ‘Tefecilerden’ borç almak zorunda kalan vatandaşlarımızın güvenliği ile ilgili Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır” sorularını yöneltti.