Hatay'da tonlarca kaçak nargile tütünü ele geçirildi

06 Aralık 2022 Salı, 14:13

Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güzelburç Mahallesi'nde kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir depoda arama yaptı. Aramada kaçak 7 ton 908 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili M.S. gözaltına alındı.