Hatay'da tonlarca kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde 7 ton 908 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İHA
06 Aralık 2022 Salı, 14:13
Hatay'da tonlarca kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güzelburç Mahallesi'nde kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir depoda arama yaptı. Aramada kaçak 7 ton 908 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili M.S. gözaltına alındı.


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