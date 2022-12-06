Hatay'da tonlarca kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Hatay'ın Antakya ilçesinde 7 ton 908 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güzelburç Mahallesi'nde kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir depoda arama yaptı. Aramada kaçak 7 ton 908 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili M.S. gözaltına alındı.
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