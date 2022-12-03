İstanbul'da kaçak tütün operasyonu! Tam 2 bin 600 kilo...

03 Aralık 2022 Cumartesi, 09:54

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollarla sokulan tütünün toptancılar aracılığı ile nargile kafelere dağıtılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin nargile tütünlerini Bahçeşehir ve Esenyurt’ta bulunan evlerinde depoladıklarını tespit etti.

2 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen jandarma ekipleri, bandrolsüz satışa hazır şekilde paketlenmiş bin 600 kg çeşitli gramajlarda ve markalarda nargile tütünü, plastik leğenler içerisinde aromalandırılması yapılmakta olan ve çuvallar içerisinde kıyılmış toplam bin kg nargile tütünü, nargile tütünü imalatında kullanılan nargile aroması, çok sayıda boş nargile tütünü kutusu ambalaj kağıdı, 2 adet hassas terazi, 2 adet paketleme ve ambalaj makinesi ile 1 adet nargile tütünlerinin kıyılmasında kullanılan şarküteri tarzı et kıyma makinesi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.S., M.Ç. ve K.O. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi.