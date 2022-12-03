Ticaret Bakanlığı'ndan 'kaçak elektronik sigara' operasyonu
Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 810 bin TL değerinde 905 elektronik sigara aksam ve parçası ile 6 bin 400 elektronik sigara tütünü ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, Sarp ve Habur gümrük kapıları ile Antalya Havalimanı’nda tütün kaçakçılarına operasyon düzenledi.
Ekiplerin risk analizi ve istihbarat çalışmaları, saha devriyesi ve rutin kontrollerinde şüpheli olarak belirlenen kişiler ve araçlar mercek altına alındı. Yakın takibe alınan şüphelilerin eşya ve araçları gümrük kontrol noktalarında X-ray taramasından geçirildi.
810 BİN TL DEĞERİNDE 905 ELEKTRONİK SİGARA PARÇASI
Eşya ve araçlarda gerçekleştirilen detaylı aramalarda yaklaşık 810 bin TL değerinde 905 elektronik sigara parçası ile 6 bin 400 elektronik sigara tütünü ele geçirildi.
Elektronik sigara ve aksamlarıyla elektronik sigara kartuşlarına el konulurken, şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmalar sürüyor.
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