Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 30 şüpheli yakalandı

Hatay'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 30 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 28.06.2024 - 17:18
Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 30 şüpheli yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, 22-28 Haziran'da il genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 8 kilo 400 gram esrar, 2 bin 316 uyuşturucu hap, 945 kök Hint keneviri, 232 gram sentetik uyuşturucu ve 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çalışmalarda 30 şüpheli gözaltına alındı.


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