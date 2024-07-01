Hatay'da vahşet: Sürücü yol ortasında yatan köpeğin üzerinden geçti
Hatay’da yol ortasında yatan köpeğin üzerinden kamyonetin geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde uzun süre yol ortasında yatan köpeğin üzerinden Ford marka kamyonet geçti.
KAMERALARA YANSIDI
Sürücünün yol ortasında yatan köpeği ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Feci olayda köpeğin vücudunda kırıklar oluştu. Yaralı köpek, hayvanseverler tarafından tedavi altına alındı.
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