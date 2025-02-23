Hatay'da yaşlı bir kadın konteynerda ölü bulundu
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, yaşadığı konteynerde ölü bulundu.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte yaşayan 87 yaşındaki Elmas Cürük’ten haber alamayan komşuları gelen kokuyu fark etti.
Komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla konteynere giren sağlık ekipleri, hareketsiz halde bulunan Elmas Cürük’ün hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Etiketler: #hatay #6 Şubat depremi
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