Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 23.02.2025 - 09:05

Güncelleme: 23.02.2025 - 09:05

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 23 Şubat'ta meydana gelen depremler...

23 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

07:50:19 -.- 1.9 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

07:39:33 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN

06:13:15 -.- 1.8 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:00:08 -.- 2.7 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:52:52 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

03:47:28 -.- 2.3 -.- GOKBEN-FETHIYE (MUGLA)

02:47:29 -.- 3.2 3.2 EGE DENIZI

01:55:23 -.- 2.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

00:30:32 -.- 1.6 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA)

00:29:20 -.- 1.4 -.- FESLEGEN-MILAS (MUGLA)

00:26:23 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

00:25:17 -.- 1.4 -.- GUZELBAHCE (IZMIR)

00:22:31 -.- 1.8 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)