Hatay'da yediemin otoparkı, araç mezarlığına döndü

Yayınlanma: 14.04.2023 - 11:22

Güncelleme: 14.04.2023 - 11:23

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da yıkılan binaların enkazından çıkarılan araçlar, çekiciyle taşınıp Antakya ilçesinde, toplu araç mezarlığını andıran yediemin otoparkına çekiliyor.

SAHİPLERİNE VEYA YAKINLARINA TESLİM EDİLİYOR

İki bine yakın aracın bulunduğu otoparktaki araçlar, şasi ve plakalarından tespit edilip, tescil belgesiyle gelen depremzedelerin kendisi veya birinci derece yakınlarına teslim ediliyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bugüne kadar 780 depremzedenin hasar gören aracını aldığı belirtildi.

Otoparkta bulunan araçlar da drone ile görüntülendi.