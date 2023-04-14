Hatay'da yediemin otoparkı, araç mezarlığına döndü
Hatay'da yıkılan binaların enkazından çıkarılıp Antakya ilçesinde yediemin otoparkına taşınan araçlar drone ile görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da yıkılan binaların enkazından çıkarılan araçlar, çekiciyle taşınıp Antakya ilçesinde, toplu araç mezarlığını andıran yediemin otoparkına çekiliyor.
SAHİPLERİNE VEYA YAKINLARINA TESLİM EDİLİYOR
İki bine yakın aracın bulunduğu otoparktaki araçlar, şasi ve plakalarından tespit edilip, tescil belgesiyle gelen depremzedelerin kendisi veya birinci derece yakınlarına teslim ediliyor.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Bugüne kadar 780 depremzedenin hasar gören aracını aldığı belirtildi.
Otoparkta bulunan araçlar da drone ile görüntülendi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabızlığı anında kesen besin.. 1 kaşık yeterli
- Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi
- 'Yakalandınız, belgeleri açıklayacağım'
- Mercimek çorbasını bu yöntemle daha hızlı pişirin.
- VakıfBank, altın setle finalde
- Meydanlar 'Erdoğan'a yürü diyor', anketler yolun sonu...
- Erdoğan’ın ‘müjdesinden’ bir gün önce
- İBB'ye polis engeli
- İşte Muharrem İnce'nin oy aldığı partiler...
- CHP, ilk 100 günün yol haritasını açıkladı