Hatay'da yediemin otoparkı, araç mezarlığına döndü

Hatay'da yıkılan binaların enkazından çıkarılıp Antakya ilçesinde yediemin otoparkına taşınan araçlar drone ile görüntülendi.

DHA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 11:22
Hatay'da yediemin otoparkı, araç mezarlığına döndü
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da yıkılan binaların enkazından çıkarılan araçlar, çekiciyle taşınıp Antakya ilçesinde, toplu araç mezarlığını andıran yediemin otoparkına çekiliyor.

SAHİPLERİNE VEYA YAKINLARINA TESLİM EDİLİYOR

İki bine yakın aracın bulunduğu otoparktaki araçlar, şasi ve plakalarından tespit edilip, tescil belgesiyle gelen depremzedelerin kendisi veya birinci derece yakınlarına teslim ediliyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bugüne kadar 780 depremzedenin hasar gören aracını aldığı belirtildi.

Otoparkta bulunan araçlar da drone ile görüntülendi. 


hatay otopark araç

İlgili Haberler

Erdoğan imzaladı: Hatay’da 'acil kamulaştırma' kararı

Erdoğan imzaladı: Hatay’da 'acil kamulaştırma' kararı
Hatay raporu tamamlandı: 'Bile bile mezarımızda oturuyoruz'

Hatay raporu tamamlandı: 'Bile bile mezarımızda oturuyoruz'
Hatay'da deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Hatay'da deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler