Hatay’daki yangınla ilgili 2 gözaltı
Hatay Valiliği, Dörtyol ilçesindeki yangınla ilgili sabotaj ihtimaline ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 1 uçak, 20 arazöz ile müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.
Hatay Dörtyol'da dün gece saatlerinde başlayan ve bugün öğleye doğru kontrol altına alınan yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada gözaltına alınan 2 kişinin sorgusunun devam ettiği ve yangın hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Hatay Valiliği'nin açıklamasında, “18 Nisan 2022 Pazartesi günü Dörtyol ilçemizde çıkan orman yangını, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilçe belediye itfaiye ekipleri ve çevre illerdeki belediyelerin itfaiye ekipleri ile birlikte yapılan çalışmalarla yangın kontrol altına alınmış olup 1 uçak, 20 arazöz ile soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili 2 şahıs şüpheli olarak gözaltına alınmış olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir” denildi.
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