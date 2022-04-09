Hatay’da hastane yangını: Soruşturma başlatıldı
Hatay’ın Antakya ilçesindeki özel hastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Hastalar, yangın sırasında tedbir amaçlı ambulanslarla başka hastanelere götürüldü.
Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi’nde hizmet veren özel hastanenin zemin katında, saat 04.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine hastaneye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HASTALAR BAŞKA HASTANELERE SEVK EDİLDİ
Hemen müdahaleye başlayan ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Yangın sırasında bazı hastalar, tedbir amaçlı ambulanslarla başka hastanelere götürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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