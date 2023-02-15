Hatay'daki Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü'ne gelen savcılar izne ayrıldı

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 15:33

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 15:33

Hatay Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü’nün yıkılmak istendiği iddiasının ardından, iki savcının binadaki evrakları tutanak altına aldığı belirtilmişti. Yıkılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait binasının enkazındaki evrakların ise çatılı bir alana alınacağı açıklanmıştı.

Cumhuriyet'in avukattan aldığı bilgiye göre iki savcının izine ayrıldığı belirtildi.

Müdürlükteki evrakların bir kısmı teslim alınırken, görevli savcının ‘Burada beklemenize gerek yok sabah araç göndereceğim belgeleri alacak’ dediği iddia edildi. Ancak nöbet tutan avukatlardan alınan bilgilere görevli iki savcının izine ayrıldığı belirtildi.

Avukatlardan Ömer Meşe ve yurttaşlar ise nöbet tutmaya devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde 10 ilde yıkılan 12 binden fazla binada, on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Hatay’daki Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü’nün yıkıldığı iddiası ise, delillerin karartılması korkusunu gündeme getirirken, avukatlar 2 gün boyunca bina önünde nöbet tuttu.

Nöbetin ardından 2 savcı görevlendirilmiş ve ardından belgelerin güvenli yere alınacağı belirtilmişti.