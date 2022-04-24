Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolcu minibüsü takla attı: 12 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Arsuz’a yolcu taşıyan bir minibüs takla attı. Kazada 12 kişi yaralandı.
Kaza, İskenderun-Arsuz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 31 M 4344 plakalı yolcu minibüsü, İskenderun’dan yolcularını alarak Arsuz ilçesine doğru hareket etti.
KARŞI ŞERİDE GEÇTİ, TAKLA ATTI
Bir süre sonra minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç karşı şeride geçerek takla attı. Kazaya başka araç karışmazken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüyle birlikte toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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