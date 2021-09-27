Hava almak için çıktığı pencereden düşerek hayatını kaybetti
Tekirdağ'da hava almak için çıktığı pencereden dengesini kaybederek düşen Hüseyin Gültek (90), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Camiatik Mahallesi Gül Sokak üzerinde 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Evde oğlu ve gelini ile birlikte yaşayan Hüseyin Gültek, kimsenin bulunmadığı sırada iddiaya göre, hava almak için pencereye çıktı.
4 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
O sırada dengesini kaybeden Gültek, yaklaşık 4 metre yükseklikteki pencereden beton zemine düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gültek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Gültek'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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