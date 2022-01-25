Hava trafiği durdu, yolcular uçaklarda mahsur
Yaşanan şiddetli kar yağışının ardından hava trafiği İstanbul'da durdu. Duruma İstanbul Havalima'nından paylaştığı bir görüntü ile tepki gösteren Barış Yarkadaş, "Canım Atatürk Havalimanı’nı kapatıp halkı İstanbul Havalimanı’na mahkum ettiler. Memnun musunuz eserinizden?" dedi.
İstanbul'da günlerdir devam eden kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte yurttaşlar zor anlar yaşıyor.
Türk Hava Yolları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 04.00'a kadar tüm uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.
ÇÖKME MEYDANA GELMİŞTİ
Gün içerisinde ise, Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo'ya hizmet sunan tesisin çatısında, yoğun kar yağışı sonucu çökme meydana gelmişti.
YOLCULAR MAHSUR
Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından arkadaşı tarafından yollandığını söylediği bir video paylaştı.
Paylaşımında Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasına tepki gösteren Yarkadaş, yolcuların saatlerdir uçakta mahsur kaldığını ve İngiltere'ye gitmek için beklediklerini söyledi.
Yarkadaş'ın paylaşımı şu şekilde
Canım Atatürk Havalimanı’nı kapatıp halkı İstanbul Havalimanı’na mahkum ettiler. Bu görüntüyü saat 11.45’ten beri TK 1985 sefer sayılı uçakta mahsur kalan ve İngiltere’ye uçmaya çalışan bir arkadaşım yolladı. Saatlerdir uçaktalar! Son durum bu… Memnun musunuz eserinizden? #THY
Canım Atatürk Havalimanı’nı kapatıp halkı İstanbul Havalimanı’na mahkum ettiler. Bu görüntüyü saat 11.45’ten beri TK 1985 sefer sayılı uçakta mahsur kalan ve İngiltere’ye uçmaya çalışan bir arkadaşım yolladı. Saatlerdir uçaktalar! Son durum bu… Memnun musunuz eserinizden? #THY pic.twitter.com/vCqEf7FPlw— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) January 24, 2022
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