İstanbul'da kar yoğunluğu devam ediyor

İstanbul'da kar nedeniyle toplu taşıma araçlarında yaşanan yoğunluk devam ediyor. Şirinevler metrobüs durağındaki insan seli cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)
24 Ocak 2022 Pazartesi, 20:44
İstanbul'da kar yoğunluğu devam ediyor
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İstanbul'da kar yağışı nedeniyle toplu ulaşım araçlarında yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.

KAMERALARA YANSIDI

Şirinevler metrobüs durağında oluşan yoğun kalabalık cep telefonu kamerasına yansıdı.


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