Kar İstanbul'u esir aldı: Yollar, köprüler, havalimanları...
İstanbul'da günlerdir devam eden kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte yurttaşlar zor anlar yaşıyor. Trafikte aksamalar meydana gelirken, ekipler, mahsur kalan yurttaşlara yardım etmekte zorlanıyor.
İstanbul'da günlerdir devam ve bugün etkisini artıran kar yağışı ve fırtına, trafik akışını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Hava ve kara ulaşımında aksamalar yaşanırken, yurttaşlar metro vasıtalarına akın etti.
E-5 TIKANDI
Karla kaplanan E-5 Kara yolunda görüş mesafesi düşerken uzun araç kuyrukları oluştu. İşten evlerine gitmek için servise binen yurttaşlar da araçlardan inerek yola yaya olarak devam etti.
TRAFİĞE KAPANDI
Öte yandan Haramidere - Beylikdüzü - Büyükçekmece arasında E-5 Karayolu trafiğe kapandı.
YURTTAŞLAR METROLARA AKIN EDİYOR
İstanbul’un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini artırmaya devam ederken sürücüler de zaman zaman zor anlar yaşıyor.
SEFERLER UZATILDI
Metro İstanbul A.Ş.'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yoğun kar yağışı nedeniyle metro seferlerinin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı açıklandı.
Kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleşmesi planlanan tüm seferler 04.00'a kadar iptal edildi. Seferleri iptal olan yolcular bilet değişikliği için, bilet satış ofislerinin önünde kuyruk oluşturdular. Yolcular, şehir içi ulaşımın da durması nedeniyle havalimanında kalmak zorunda kaldı.
İstanbul'daki kar yağışı, yurttaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor.
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