Hava trafiğinde 'kar' alarmı: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşlar iptal edildi

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın yapılması planlanan uçuşların yüzde 5, Çarşamba günü yapılması planlanan uçuşların ise yüzde 10 oranında iptal edildiği duyuruldu.

Hava trafiğinde 'kar' alarmı: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşlar iptal edildi
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ANKA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 16:42

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada “Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 11.02.2025 tarihinde uçuşlar yüzde 5, 12.02.2025 tarihindeki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilir" denildi.

AKOM UYARISI

AKOM, 10 Şubat 2025 Pazartesi gününe ilişkin haftalık hava tahmin raporunu yayımlamıştı. Buna göre, İstanbul’da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı beklenirken, gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak soğuk hava dalgası konusunda uyarıda bulunulmuştu.


Etiketler: #Sabiha Gökçen Havalimanı #uçuş #iptal

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