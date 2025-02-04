AJet bazı uçuşların iptal olduğunu duyurdu
AJet, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
AJet'ten yapılan açıklamaya göre, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi, bazı uçuşların iptal edilmesi yönünde karar aldı.
Bu kapsamda, AJet yarın, 6 ve 7 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerini iptal etti.
İptal edilen seferler ve uçuşlarla ilgili güncel bilgiye, "ajet.com" internet sitesi ve şirketin mobil uygulamasından ulaşılabilir.
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