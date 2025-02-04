AJet bazı uçuşların iptal olduğunu duyurdu

AJet, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

AJet bazı uçuşların iptal olduğunu duyurdu
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AA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 15:44

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi, bazı uçuşların iptal edilmesi yönünde karar aldı.

Bu kapsamda, AJet yarın, 6 ve 7 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerini iptal etti.

İptal edilen seferler ve uçuşlarla ilgili güncel bilgiye, "ajet.com" internet sitesi ve şirketin mobil uygulamasından ulaşılabilir.


Etiketler: #AJet #uçuş #Sefer

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